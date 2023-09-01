Кредитный портфель МСП в Тюменской области вырос на 17 % за полугодие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства Тюменской области с учетом округов вырос на 17 % за первое полугодие 2023 года и составил 40 млрд рублей. Рост привлеченных средств напрямую связан с действующими в регионе мерами поддержки.

Об этом сказал гендиректор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

"Качество кредитов МСП улучшилось: доля просроченных ссуд снизилась с 3 до 2,7 процентов, что обусловлено ростом кредитного портфеля и действующими мерами господдержки. Из общей суммы кредитов 1,3 миллиарда рублей малый и средний бизнес региона привлек с использованием поручительств Регионального гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области. Это на 34 процента больше аналогичного периода прошлого года", - говорит Мартын.

По данным Банка России, в первом полугодии 2023 года в Тюменской области кредитование росло: плюс 8 %, или 197 млрд рублей. Существенный вклад по-прежнему вносило кредитование в нефтегазовом сегменте - плюс 149 млрд рублей. Доля предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, в корпоративном кредитном портфеле региона по состоянию на 1 июля составила 48 %.

"В дальнейшем с учетом повышения ключевой ставки считаю, что рост кредитования замедлится, а банки, скорее всего, сконцентрируются на более коротком оборотном кредитовании и банковских гарантиях, что негативно скажется на реализации инвестиционных проектов. Нужны точечные программы господдержки, направленные на стимулирование приоритетных отраслей", - уверен гендиректор Фонда микрофинансирования Тюменской области.

Напомним, с 18 сентября Центробанк поднял ключевую ставку с 12,5 до 13 % годовых.

Анжела Лебедева