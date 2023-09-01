Режиссер Ёлки и Линды снял тюменской музыкальной группе клип на песню "Омут"

| Фото: пресс-служба Ada D'Arte (архив) | Фото: пресс-служба Ada D'Arte (архив)

Уральский режиссер и оператор-постановщик Александр Костыгин снял тюменской музыкальной поп-группе Ada D'Arte клип на песню "Омут". Ранее он работал с популярным артистами - Ёлкой, Линдой, Хором Турецкого и другими.

"Вышло так, что Александр сам предложил мне сотрудничество, как перспективному тюменскому артисту. Для нас это был дебют в видео", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" лидер Ada D'Arte Анна Гнусина.

Съемки проходили в Екатеринбурге в двух локациях. В первой - с профессиональными танцорами группа делала эффект волн. Второй площадкой стала аквастудия – в специальном бассейне тюменскую певицу снимали в воде с цветами. По словам Анны, во время девятичасовой работы с режиссером сохранялся максимально позитивный и дружеский настрой: "он профессионал своего дела, как и его команда. У нас все шло по таймингу и без особых сдвигов".

Отметим, что песню "Омут" и аранжировки к ней группа Ada D'Arte написала сама.

"Все наши песни содержат в себе отсылки к известным картинам. В данном случае это картина русского художника Михаила Врубеля "Демон сидящий". В тексте мы говорим о том, что глаза могут быть как омуты, в них можно потеряться и даже немного лишиться рассудка", - добавила Анна.

Премьера клипа выйдет на Youtube и на телевидении ориентировочно 27 сентября. Тизер уже вышел.

Также в ближайших планах у тюменской группы выпустить еще несколько песен и запустить коллекцию мерча – футболки и толстовки со специальным дизайном.

Виктория Макарова