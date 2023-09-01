Волонтёры "Зелёной Арктики" очистили 66 га за сезон

t.me/artyukhov_da t.me/artyukhov_da

Волонтёры "Зелёной Арктики" завершили летние экологические экспедиции на Ямале. За сезон они очистили 66 гектаров территории, написал в своем Telegram-канале глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Активисты наводят порядок в экстремальных широтах уже десять лет. В этом году убирали "наследие" советских времён на побережье Карского моря, в Мысе Каменном и посёлке Полярном. Инициативы Года экологии продолжаются и в других добрых делах. Проектом "Экология внутри" увлекли сотни ребят по всему Ямалу.

"Волонтеры спрессовали и вывезли более двух тысяч двухсотлитровых бочек, около 250 тонн металлолома, древесины и других отходов, собрали 4500 мешков мусора. За цифрами ощутимый результат – чистые берега, леса и тундра, где для арктической природы начинается новая жизнь. Наши волонтёры – пример сознательности и бережного отношения к общему дому", - считает Артюхов.