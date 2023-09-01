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211 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Тюменской области за 2023 год

Общество, 13:47 23 сентября 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

211 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Тюменской области за 2023 год. Это почти на треть больше, чем прошлом году. Из этого числа пять человек погибли, 235 ранены, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

В ходе летнего периода автоинспекторы на мотоциклах отстранили от участия в дорожном движении 135 водителей-бесправников, многие из них – несовершеннолетние подростки, управляющие мототехникой. 51 мотоциклист наказан за неиспользование мотошлема.

Полицейские-мотоциклисты мотовзвода полка ДПС будут выезжать на дороги осенью, пока позволяет погода. Сейчас они призывают мотоциклистов быть особенно внимательными на дорогах и выбирать безопасную скорость. Предупреждение ДТП с участием мототранспорта – главная задача инспекторов мотовзвода.

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# ГИБДД Тюменской области , мотоциклисты

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