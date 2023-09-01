В Тюмени на премьере "Каравелла Крапивина" среди зрителей разыграют призы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени и Екатеринбурга смогут посетить премьерные показы документального фильма о Владиславе Крапивине "Каравелла Крапивина" 14 и 15 октября.

Гостям предложат презентацию ленты о детском писателе и развлекательную программу с розыгрышем призов. Мероприятие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Тюменцы увидят фильм в кинотеатре "Атмос Синема" (ул. Тимофея Чаркова, 60) 14 октября — в день рождения писателя. Показы состоятся в 18 часов в 5 зале и в 18 часов 20 минут в 4 зале. Сбор гостей в 17 часов. Перед премьерой ленты гости смогут пообщаться со съемочной командой и принять участие в розыгрыше плакатов и предметов капсульной коллекции по мотивам фильма. Жителям Екатеринбурга фильм представят 15 октября в большом зале "Дома кино" (ул. Луначарского, 137) в 15 часов и 17 часов.

Премьерные показы "Каравеллы Крапивина" также пройдут в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

"Для меня огромное счастье, что фильм выходит совсем скоро. За полгода команда проделала гигантскую работу — над проектом трудились более 30 человек из разных городов России. Появление "Каравеллы Крапивина" — это некое чудо: мы выиграли грант, успешно организовали краудфандинг, а сейчас выпустим ленту в срок — ко дню рождения писателя. С нетерпением жду премьерных показов, чтобы увидеть и услышать реакции зрителей, — поделился режиссер фильма Дмитрий Колобов.

Напомним, документальный фильм приурочен к 85-летию детского писателя и реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Партнеры премьерного показа в Тюмени — ТРЦ "Тюмень Сити Молл" и кинотеатр "Атмос Синема".