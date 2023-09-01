  • 28 сентября 202328.09.2023четверг
  • USD96,5000
    EUR101,9780
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени на премьере "Каравелла Крапивина" среди зрителей разыграют призы

Общество, 09:16 28 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени и Екатеринбурга смогут посетить премьерные показы документального фильма о Владиславе Крапивине "Каравелла Крапивина" 14 и 15 октября.

Гостям предложат презентацию ленты о детском писателе и развлекательную программу с розыгрышем призов. Мероприятие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Тюменцы увидят фильм в кинотеатре "Атмос Синема" (ул. Тимофея Чаркова, 60) 14 октября — в день рождения писателя. Показы состоятся в 18 часов в 5 зале и в 18 часов 20 минут в 4 зале. Сбор гостей в 17 часов. Перед премьерой ленты гости смогут пообщаться со съемочной командой и принять участие в розыгрыше плакатов и предметов капсульной коллекции по мотивам фильма. Жителям Екатеринбурга фильм представят 15 октября в большом зале "Дома кино" (ул. Луначарского, 137) в 15 часов и 17 часов.

Премьерные показы "Каравеллы Крапивина" также пройдут в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

"Для меня огромное счастье, что фильм выходит совсем скоро. За полгода команда проделала гигантскую работу — над проектом трудились более 30 человек из разных городов России. Появление "Каравеллы Крапивина" — это некое чудо: мы выиграли грант, успешно организовали краудфандинг, а сейчас выпустим ленту в срок — ко дню рождения писателя. С нетерпением жду премьерных показов, чтобы увидеть и услышать реакции зрителей, — поделился режиссер фильма Дмитрий Колобов.

Напомним, документальный фильм приурочен к 85-летию детского писателя и реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Партнеры премьерного показа в Тюмени — ТРЦ "Тюмень Сити Молл" и кинотеатр "Атмос Синема".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владислав Крапивин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 28.09.2023В Тобольске пройдут бесплатные уроки от лучших фотографов города
09:38 28.09.2023Московские эксперты расскажут тюменцам, как попасть на большой экран в кино
09:27 28.09.2023В Тюмени обсудят стратегию развития креативных индустрий
09:16 28.09.2023В Тюмени на премьере "Каравелла Крапивина" среди зрителей разыграют призы