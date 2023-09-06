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Первый трейлер тюменского фильма про Владислава Крапивина появился в Сети

Общество, 17:35 06 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трейлер документального фильма "Каравелла Крапивина", над которым работает тюменский режиссер Дмитрий Колобов, вышел 6 сентября. В трейлере можно увидеть историю создания отряда "Каравелла", отношение Владислава Крапивина к воспитанникам и мысль о том, как важно на протяжении жизни сохранять внутреннего ребенка, сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области.

"После просмотра трейлера главная эмоция, которая наверняка появится у зрителя, — желание посмотреть фильм. Мне хочется, чтобы люди заинтересовались жизнью Крапивина и познакомились с его творчеством", — сказал режиссер Дмитрий Колобов.

Режиссер со съемочной группой трудится над картиной с марта 2023 года. Сейчас команда работает над анимацией — готовы четыре сцены в формате черновой версии анимации видеоролика. В сентябре приступят к работе над текстурой и заливкой цветом.

Трейлер фильма доступен по ссылке.

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