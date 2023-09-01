Новые дорожные знаки установили на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Первые дорожные знаки, которые предупреждают водителей о контроле выезда на встречную полосу с квадрокоптера, установили на тюменских федеральных трассах. Информационные щиты появились в Уватском и Тобольском районах на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, а также на пяти участках автодороги Тюмень - Омск.

В ближайшее время их установят на трассе Курган - Тюмень, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Предупреждение водителей о работе беспилотников по контролю за соблюдением ПДД не обязательно, но в регионе решили установить новые знаки, чтобы усилить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Кроме того, беспилотные летательные аппараты могут применяться в местах дорожных работ.