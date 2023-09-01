  • 27 сентября 202327.09.2023среда
  • USD96,2378
    EUR101,9888
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новые дорожные знаки установили на дорогах Тюменской области

Общество, 18:18 27 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Первые дорожные знаки, которые предупреждают водителей о контроле выезда на встречную полосу с квадрокоптера, установили на тюменских федеральных трассах. Информационные щиты появились в Уватском и Тобольском районах на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, а также на пяти участках автодороги Тюмень - Омск.

В ближайшее время их установят на трассе Курган - Тюмень, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Предупреждение водителей о работе беспилотников по контролю за соблюдением ПДД не обязательно, но в регионе решили установить новые знаки, чтобы усилить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Кроме того, беспилотные летательные аппараты могут применяться в местах дорожных работ.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дроны , федеральные трассы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:17 27.09.2023Социальные работники из Тюменской области победили в федеральном профконкурсе
19:37 27.09.2023ФАПы Тобольского района обеспечены вакциной от гриппа
19:25 27.09.2023В Нижнетавдинском районе проведут учения по ликвидации сибирской язвы
19:13 27.09.2023В Тюмени не выявили превышения загрязняющих веществ в воздухе