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В Тобольске на противопаводковой дамбе укрепляют откосы

Общество, 12:35 28 сентября 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Откосы укрепляют на противопаводковой дамбе в левобережной части Тобольска, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Также в рамках реконструкции гидротехнического сооружения в 2023 году здесь установили водопропускной трубопровод и запорную арматуру. Реконструкция объекта обеспечит защиту территории от затопления паводковыми водами. Работа завершится к концу года.

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# дамба , реконструкция , Тобольск

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