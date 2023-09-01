В Тобольске на противопаводковой дамбе укрепляют откосы

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Откосы укрепляют на противопаводковой дамбе в левобережной части Тобольска, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Также в рамках реконструкции гидротехнического сооружения в 2023 году здесь установили водопропускной трубопровод и запорную арматуру. Реконструкция объекта обеспечит защиту территории от затопления паводковыми водами. Работа завершится к концу года.