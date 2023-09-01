Четыре тюменца стали лидерами всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

| Фото: областной департамент социального развития | Фото: областной департамент социального развития

Тюменская область стала лидером XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В этом году от региона четыре финалиста, сообщает областной департамент социального развития.

Победителями стали директор центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации в специальной номинации "Успех года" Маргарита Бабушкина, заместитель директора центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации в номинации "Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе детьми-инвалидами" Светлана Драчева. Также первое место в номинации "Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный в сфере социального обслуживания" занял специалист отдела по социальному проектированию центра Сергей Павлов. Второе место присудили в номинации "За долголетие" заведующей сектором статистики, анализа и мониторинга регионального центра "Семья" Ирине Рекуновой.

"Тюменская область ежегодно входит в число победителей всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания, - отметил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин. – Замечательно, что наш опыт получает высокую оценку на федеральном уровне, и мы всегда с радостью готовы делиться им с коллегами из других регионов. Наши специалисты никогда не останавливаются и продолжают развиваться, работая на благо жителей Тюменской области".

Всего в этом году на конкурс было подано более трех тысяч работ со всей страны. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Для участия в федеральном этапе конкурса представлены материалы на 774 номинанта по 15 номинациям из 87 субъектов РФ.