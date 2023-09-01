Туристам Тюменской области рассказали, как сэкономить на поездке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспользоваться пакетным туром и программой лояльности – способы сэкономить на поездку в Тюменскую область. Для туристов разработаны специальные комплексные предложения, которые позволят сократить расходы на путешествие.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"Практика показывает, если ты планируешь индивидуальную поездку, сам покупаешь, бронируешь, выходит в среднем на 10-25 процентов дороже. Поэтому один из моментов – воспользоваться комплексными программами, у них есть определенные даты заездов, но это прекрасная возможность сэкономить", - уверен он.

На портале Visit Tyumen туристам предлагают зайти в раздел "Экскурсии и туры". Здесь представлены брендовые, национальные маршруты, в том числе "В Сибирь по своей воле". Уровень цен вполне комфортный, считает Дмитрий Пухов: "Тур "Романовы в Сибири" начинается от 17 тысяч рублей, но он весьма насыщенный".

Второй вариант сэкономить на поездке в тюменский регион – воспользоваться программой лояльности "Сибирское гостеприимство".

"Достаточно установить мобильное приложение Visit Tyumen. Там также есть разделы от наших партнеров – отельеров, рестораторов, представлены термальные комплексы. Партнеры меняются, число предложений увеличивается", - рассказал руководитель регионального агентства туризма.

Тюменская область входит в топ-10 в России быстрорастущих регионов по развитию туризма. За лето более 1 млн человек посетили область. Это на 14 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анжела Лебедева