Жителям дома в Тюмени, где был хлопок газа, разрешили вернуться в квартиры

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Жильцам дома № 34 по ул. Геологоразведчиков разрешили вернуться в свои квартиры после эвакуации. Такое решение принято по итогам встречи с представителями администрации Тюмени, МЧС и социальных служб.

Напомним, 204 человека, в том числе 39 детей, эвакуировали из жилого дома по ул. Геологоразведчиков, 34 после хлопка газа около часа ночи 28 сентября. Доступ жителей в подъезды № 5 и № 6 был полностью перекрыт.

В настоящее время специалисты обслуживающей организации проверяют состояние коммуникаций и постепенно будут включать свет и воду, также ведется восстановление теплового контура.

Заместитель главы города Владимир Кильтау рассказал, как были организованы работы по обследованию дома. Дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии, здание может эксплуатироваться, угрозы обрушения нет.

Для жителей, которые ночевали в гостинице "Малахово", был подан автобус, чтобы они могли съездить и забрать вещи. Также газовыми службами вместе с жителями будет проводиться работа по подключению ресурса. Все получили памятки с телефонами служб.