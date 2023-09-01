В Тюмени при хлопке газа в жилом доме пострадал один человек

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Тюмени, один человек пострадал, сообщает Главное управлении МЧС по Тюменской области.

28 сентября 2023 года около часа ночи (время местное) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков 34. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи.

Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения. На месте работают экстренные службы города.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, после осмотра и оказания помощи одного пациента доставили в приемное отделение областной клинической больницы №2, где его в настоящее время обследует бригада врачей.

Видео Главное управлении МЧС по Тюменской области

По факту произошедшего, проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу.