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Тюменцам расскажут о подвигах учителей во времена Великой Отечественной войны

Общество, 09:07 02 октября 2023

из группы во ВКонтакте "Тюмень до нашей эры": | Фото: из группы во ВКонтакте "Тюмень до нашей эры":

Встреча "Труженики тыла: ко Дню учителя" пройдет в библиотеке истории Тюмени им. Текутьева 6 октября в 17 часов. Предварительно записаться для участия можно по телефону 22-52-37 или на официальном сайте, сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы.

Историк, краевед, публицист Александр Петрушин расскажет о профессоре Борисе Ильиче Збарском, который был не только выдающимся биохимиком, но и замечательным педагогом. Спикер познакомит гостей встречи с преподавательской деятельностью профессора в Тюмени.

Также председатель тюменской ветеранской организации "Учитель" Марина Боброва попробует воссоздать собирательный образ школьного учителя военных лет.

Добавим, в 1944 году был основан Тюменский областной отдел народного образования. Куратор проекта "Труженики тыла" Дмитрий Падерин познакомит гостей с историей его образования и о тех проблемах, с которым столкнулся ОБЛОНО в первые дни работы, а также вспомнит несколько героических историй тюменских учителей.

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# День учителя , труженики тыла

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