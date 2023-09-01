В Тюмени временно перекроют сквозное движение по ул. Волоколамской

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Временное ограничение для транспорта введут в районе дома №10 на ул. Волоколамской в Тюмени со 2 октября по 15 ноября.

Как сообщили в Главном управлении строительства региона, на этом участке подрядная организация будет производить работы по переустройству и выносу наружных тепловых сетей, которые попали в зону производства работ по строительству съездов развязки на пересечении ул. Мельникайте с ул. Дамбовской.

Объезд будет организован по ул. Курской и пер. Промышленному. Водителей просят обращать внимание на знаки.