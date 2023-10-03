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Тюменцам предлагают заработать на восстановлении лесов Югры

Общество, 13:23 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают стать участниками полевого лагеря по восстановлению лесов в п. Мортка Кондинского района ХМАО-Югры. За работу готовы заплатить 40 тыс. рублей, сообщает Антропошкола ТюмГУ.

Лагерь будет функционировать с 5 по 22 октября.

Участники будут жить в палатках, спать на раскладушках и в спальниках. Предусмотрена баня, имеется электрогенератор. "Весь комфорт, который можно сделать в диких условиях, гарантирован. Неотъемлемая часть лагеря – романтика леса и вечерние посиделки у костра с гитарой", - рассказали организаторы.

Чтобы присоединиться необходимо отправить письмо на почту pro.expedition@yandex.ru в свободной форме. Будет проведен отбор по заявкам. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, направление обучения, курс, опыт в работе или участия в экспедициях.

Вопросы можно задать по почте – pro.expedition@yandex.ru.

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