В Тюменской области оборот розничной торговли вырос на 115% за восемь месяцев
Экономика, 14:03 04 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Тюменской области оборот розничной торговли с января по август 2023 года вырос на 115 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 129,8 млрд рублей. Регион входит в топ-3 по данному экономическому показателю, сообщает Росстат.
На пером месте рейтинга находится Ингушетия, там рост составил 116,1 %. Ямал опередил Тюменскую область на 0,5 %.
В десятку регионов-лидеров розничной торговли также вошли Мордовия, Адыгея, Ставропольский край, ЕАО, Кемеровская, Ростовская области и Башкирия.
Аутсайдеры исследования - Брянская область, ЧАО, Белгородская область.