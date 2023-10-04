В Тюменской области оборот розничной торговли вырос на 115% за восемь месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области оборот розничной торговли с января по август 2023 года вырос на 115 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 129,8 млрд рублей. Регион входит в топ-3 по данному экономическому показателю, сообщает Росстат.

На пером месте рейтинга находится Ингушетия, там рост составил 116,1 %. Ямал опередил Тюменскую область на 0,5 %.

В десятку регионов-лидеров розничной торговли также вошли Мордовия, Адыгея, Ставропольский край, ЕАО, Кемеровская, Ростовская области и Башкирия.

Аутсайдеры исследования - Брянская область, ЧАО, Белгородская область.