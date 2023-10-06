В Тюменском районе погиб рыбак, упав на УАЗе с обрыва

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль УАЗ упал с обрыва берега реки в районе 32-го километра автодороги Тюмень - Криводанова 5 октября. 60-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Предварительно, мужчина приехал на рыбалку. Его товарищи рассказали, что он употреблял алкоголь, потом неожиданно уехал. Перевернувшийся автомобиль заметил один из рыбаков.

Обстоятельства случившегося выясняются.