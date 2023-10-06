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В Тюменском районе погиб рыбак, упав на УАЗе с обрыва

Происшествия, 12:14 06 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль УАЗ упал с обрыва берега реки в районе 32-го километра автодороги Тюмень - Криводанова 5 октября. 60-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Предварительно, мужчина приехал на рыбалку. Его товарищи рассказали, что он употреблял алкоголь, потом неожиданно уехал. Перевернувшийся автомобиль заметил один из рыбаков.

Обстоятельства случившегося выясняются.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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