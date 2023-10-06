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Интерактивный стенд c достижениями Тюменской области отправили в Москву

Общество, 17:23 06 октября 2023

t.me/operativnyishtabtyumen

Экспозицию Тюменской области к выставке-форуму "Россия" отправили в Москву. Интерактивный стенд установят на территории ВДНХ.

По информации регионального инфоцентра, на выставке представят достижения и традиции, самобытность и многогранность Тюменской области.

Экспозиция состоит из пяти зон: "Удивление" — чудеса древнего Западно-Сибирского моря и необычные факты о нашем крае; "История и открытие" — освоение Западной Сибири и история становления региона как одного из крупнейших центров нефтегазодобычи и нефтехимии; "Дом" — культурное наследие региона: деревянное зодчество, Тобольский кремль; "Семья" — поддержка семейных ценностей и создание условий для воспитания будущего поколения: достойная заработная плата, качественные образование и медицина, современная городская инфраструктура; "Мечтать вместе" — большие перспективы развития региона, новые свершения и смелые проекты.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

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# ВДНХ , выставка

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