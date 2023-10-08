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Молодым тоболякам помогают развивать навыки в медиасфере

Общество, 13:55 08 октября 2023

мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске

С 14 по 28 октября старшеклассники и студенты Тобольска пройдут обучающие мастер-классы и лекции, создадут собственные медиапродукты в рамках интерактивно-образовательной программы "МедиаЛаб".

Самые активные получат стажировки в профильных организациях и сертификаты от партнеров. Подать заявку можно до 12 октября.

День запуска проекта "МедиаЛаб" — 14 октября в 16 часов на площадке мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Молодые люди примут участие в квизе о Тюменской области, посетят лекцию о трендах в медиасфере и узнают о региональном опыте в медиаиндустрии.

Программа "МедиаЛаб" поможет молодежи Тобольска не только развить свои медиакомпетенции, но и стать участниками медиакомьюнити, отмечают организаторы.

Благодаря участию в проекте тоболяки смогут присоединиться к общественному диалогу и достичь новых высот в мире медиа, пишет КП-Тюмень.

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