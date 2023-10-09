Госавтоинспекторы проводят социальную кампанию #СВЕТимсЯ в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальная кампания #СВЕТимсЯ, направленная на безопасность пешеходов в темное время суток, проходит в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД проводят акции и работу с пешеходами, объясняя, что использование световозвращателей на одежде делает их более заметными для водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы также призывают родителей контролировать использование детьми световозвращающих приспособлений. Сейчас это особенно актуально в связи с уменьшением светового дня. Полицейские проведут мероприятия на автостанциях, загородных дорогах. Вне населенных пунктов пешеход обязан применять световозвращающие элементы в темное время. Если их нет, его привлекут к ответственности в виде предупреждения или штрафа 500 рублей.

Добавим, в 2023 году число ДТП с детьми пешеходами в темное время растет. При этом ни один ребенок, ставший участником аварии в темное время, не использовал световозвращатели.