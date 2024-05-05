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Вода из реки Тобол подтопила дороги в Заводоуковском городском округе

Губернатор, 13:13 05 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Вода из реки Тобол 5 мая пошла по старому руслу, по пойме, и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в деревне Пономарева и селе Новолыбаево.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения, подтопленных домов нет.

В то же время в Упорово и Ялуторовске река Тобол продолжает прибывать. Здесь пик паводка ожидается в период с 6 по 10 мая.

"В Викуловском районе наблюдается повышение уровня в реке Ишим. Связь с отрезанными паводком населенными пунктами идет через лодочные переправы. В прошедшие сутки был дождь, сильный ветер. Поднялась большая волна, которая мешала работе лодок", - рассказал глава региона.

Выше по течению Ишима уровень воды в реке стабильно снижается. В Ишиме 4 мая было зафиксировано уже минус 19 см. Небольшое снижение уровня воды наблюдается в селе Абатское – на 1 см. Здесь в полном объеме продолжаются работы по защите федеральной трассы Тюмень - Омск.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.

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# Александр Моор , паводок

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