В Заводоуковском округе подготовили защитные валы на случай паводка

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Уровень воды в реке Тобол на территории Заводоуковского округа продолжает подниматься. Превентивные меры помогают держать ситуацию под контролем. Земляной вал в Новолыбаево по обе стороны дороги в воде, но сама дорога действует, написала глава муниципалитета Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

"Вода подошла и к дороге Заводоуковск - Ингалинское на участке в районе Новолыбаево. Дорожные службы обеспечивают транспортную доступность и предпринимают меры по защите дорожного полотна от подтопления. Также работа вдоль дороги ведётся в районе Гилёво и Пономарева", - уточнила она.

Подошла вода к защитному валу у Тобола в дер. Пономарева. В данном месте наблюдается интенсивное поворотное течение реки, уточнила Касенова.

"Несколько дней занимаемся укреплением внутренней части вала. По реке плывет очень много мусора и сухих деревьев. Для предотвращения заторов и повреждений плёнки на земляном валу сотрудники МЧС и газовой службы вели работы на воде. На лодке они вытягивали большие стволы деревьев и прочий мусор. Сотни волонтёров вчера наполняли мешки песком для увеличения высоты защитного вала. Такая слаженная командная работа, несомненно, дает свои результаты. Спасибо огромное всем!" - сказала глава Заводоуковского городского округа.

видео: t.me/KasenovaSA