Владимир Якушев напомнил о важности личных встреч с жителям отрезанных паводком поселков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Заседание регионального оперативного штаба по паводкам провели полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. О ситуации на федеральной трассе в Абатском районе доложили руководитель "Уралуправтодора" Андрей Жуков и начальник управления ГИБДД по региону Андрей Миллер.

По их данным, построенная дамба сдерживает паводковые воды реки Ишим, на участке автодороги введено реверсивное движение, ведется круглосуточное дежурство.

"Паводок в этом году аномально длительный. Уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях - свыше 12,3 метра. Благодаря своевременным и правильным решениям, удалось ликвидировать пробки на федеральной трассе и не допустить серьезных протечек", - отметил Владимир Якушев.

Уровень воды растет в Викуловском районе Тюменской области. Владимир Якушев обратил внимание на необходимость оказания помощи жителям отрезанных паводком поселков, а также напомнил о важности личных встреч с населением, сообщает пресс-служба полпредства.

Согласно МЧС России, в регионе подтопленными остаются более 360 жилых домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков.