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В Упоровском районе половодье затопило 6,2 тысячи гектаров пашни

Общество, 12:47 03 мая 2024

глава Упоровского района Леонид Сауков | Фото: глава Упоровского района Леонид Сауков

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Под водой оказались пашни общей площадью 6,2 тыс. га в Упоровском районе. Уровень воды реки Тобол продолжает повышаться. В селах Упорово он достиг 8,62 м, Коркино – 8,78 м. Пойма практически полностью затоплена, сообщил глава района Леонид Сауков.

С подтопляемых территорий эвакуировали 498 человек, в том числе 19 находятся в пунктах временного размещения. По данным на 3 мая остаются подтопленными 74 приусадебных участка в шести населенных пунктах.

В населенных пунктах организовали мониторинг малых рек, которые впадают в Тобол. Регулярно патрулируется земляная насыпь в Упорово. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции.

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# Леонид Сауков , паводок , Упоровский район

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