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35 добровольцев помогают с ликвидацией последствий паводка в Абатском районе

Общество, 12:58 03 мая 2024

предоставлено Максимом Бойко | Фото: предоставлено Максимом Бойко

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35 человек из опорного центра добровольчества в ЧС по Тюменской области помогают с ликвидацией последствий паводка в Абатском районе. Об этом рассказал руководитель центра Максим Бойко.

В зоне ЧС добровольцы помогают эвакуировать жителей из затопленных территорий, доставляют гуманитарную помощь, переправляют ценные вещи. Спасают и домашних животных, применяя плавсредства. Также они помогают защищать населенные пункты, укрепляя дамбы.

предоставлено Максимом Бойко | Фото: предоставлено Максимом Бойко

Максим Бойко отметил, что помощь оказывают не только добровольцы, но и различные компании и местные жители. "Так, очень вовремя помогла компания МТС, обеспечила волонтеров лодками с моторами, фонарями, ремкомплектами, забродами, перчатками и другими расходными материалами. Оборудование помогает вести работы в условиях паводка более оперативно. Приятно осознавать, что в экстренных ситуациях мы объединяем наши усилия, чтобы помочь людям, попавшим в беду", — добавил он.

предоставлено Максимом Бойко | Фото: предоставлено Максимом Бойко

Добровольцы — совершенно разные люди, сказал Максим Бойко. Главное условие — они должны быть старше 18 лет и иметь хорошее здоровье, позволяющие выполнять работы.

Чтобы присоединиться к добровольцам, можно написать в сообщество "Опорный центр добровольчества в ЧС" во ВКонтакте или заполнить заявку.

Инна Пахомова

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# Абатский район , добровольцы , паводок

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