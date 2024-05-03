Спасатели, добровольцы, жители муниципалитетов Тюменской области продолжают противостоять паводку

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спасатели, добровольцы, жители муниципалитетов Тюменской области продолжают противостоять паводку, сообщает информационный центр правительства региона.

В с. Викулово за день сформировали 2 тыс. 500 мешков с песком для укрепеления гидросооружений. “Во всех зонах возможного подтопления проводятся мероприятия по предупреждению последствий паводка. Привлечены группировки спасателей МЧС из других регионов, сотрудники полиции. На отрезанных от транспортного сообщения направлениях организованы временные лодочные переправы", – заверил глава района Андрей Лотов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Судно на воздушной подушке передали из областного центра Тобольскому району. "Если потребуется, будем использовать судно во время паводка, а в межсезонье — перевозить через Тобол жителей труднодоступной деревни Хмелевой", – сказал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Глава Вагайского района Сергей Сидоренко проверил подготовку к вероятному паводку в селах Аксурка и Большой Карагай. "Река Иртыш прибывает каждый день, поэтому готовимся к возможному подтоплению данных территорий", – отметил он.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

До 5 мая планируют завершить возведение грунтовой насыпи для предупреждения возможного паводка в дер. Мотуши Ярковского района, сообщил глава муниципалитета Евгений Золотухин.

Постепенный спад уровня воды наблюдается в Ишиме. “Продолжается круглосуточное патрулирование защитных сооружений – нельзя допустить протечек", – заключил глава города Федор Шишкин.

Спасатели Тобольского отряда ТОСЭР следят за гидросооружением в дер. Кошкарагай Ишимского района. Руководитель муниципалитета Сергей Ломовцев сообщил, что на помощь в борьбе с паводком в район прибыли специалисты из соседних территорий.