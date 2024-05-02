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Во время половодья в ишимском роддоме родилась здоровая малышка

Общество, 19:43 02 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Здоровая малышка родилась во время половодья в ишимском роддоме 2 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Семья Натальи Куприс стала многодетной. На свет появилась дочка, третий ребенок в семье. Имя новорожденной пока не выбрали.

"Несмотря на то, что нашу улицу в селе Викулово не должно затопить, мне все равно предложили заранее госпитализироваться. Учитывая срок беременности, я согласилась. Мне здесь нравится, персонал вежливый, доброжелательный", — рассказала Наталья.

Последнее время семья Куприс живет в Челябинске. Муж Натальи — военный. По роду деятельности находится в постоянных разъездах, поэтому на лето перевез семью к родителям в Викуловский район. На выходных отец семейства заберет жену с дочерью домой. Наталья надеется, что за это время вода не перекроет им дорогу в с. Викулово.

Отметим, в Тюменской области на время половодья всем женщинам на поздних сроках беременности, проживающим в зонах возможного подтопления, предложили заблаговременную эвакуацию в медучреждения. С момента разлива реки Ишим в перинатальном центре областной больницы №4 стали мамами четыре эвакуированные пациентки.

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# Ишим , паводок

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