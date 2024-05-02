Спасатели продолжают защиту населенных пунктов Тюменской области в зоне паводка
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Спасатели продолжают защиту населенных пунктов Тюменской области, оказавшихся в зоне паводка, сообщает информационный центр правительства региона.
В муниципалитетах региона сотрудники МЧС совместно со специалистами других ведомств и организаций, добровольцами и местными жителями противостоят стихии — укрепляют гидротехнические сооружения.
Помочь тюменским спасателям прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Челябинской области. Семь единиц техники и 75 человек личного состава задействованы в мониторинге уровня воды, укреплении насыпной дамбы вдоль федеральной автодороги и другом.
Сотрудники ведомства стоят на страже населенных пунктов круглосуточно.
Видео МЧС России по Челябинской области