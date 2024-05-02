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Александр Моор: Викуловский район переживает самый масштабный паводок в новейшей истории

Губернатор, 18:26 02 мая 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

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Викуловский район переживает самый масштабный паводок в новейшей истории. Уровень реки Ишим уже превысил рекордные отметки семилетней давности. Данные на 18 часов – 1 тыс. 139 см. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Погода сегодня в Викулово сложная. Из-за шквалистого ветра временно не работали лодочные переправы. На территории перекрыто четыре участка автомобильных дорог В зоне возможного подтопления – 19 населенных пунктов. Эвакуировано более тысячи человек”, – написал глава региона.

В Викуловском районе развернута группировка сил и средств. Противостоят стихии сотрудники МЧС, областной противопожарной службы, ТОСЭР, полиции и других структур.

“Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель”, – заключил Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

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# Александр Моор , Викуловский район , паводок

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