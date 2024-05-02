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Около 300 звонков от тюменцев по вопросам паводка поступает на горячую линию в сутки

Общество, 15:46 02 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 4 тыс. 700 звонков приняли операторы горячей линии по вопросам паводка в Тюменской области. В сутки на номер 122 (кнопка 3) поступает около 300 звонков.

Среднее время ожидания ответа – пять секунд, разговора — две минуты, сообщает информационный центр правительства региона.

Горячая линия работает круглосуточно. Статистику звонков ежедневно анализируют, чтобы при необходимости корректировать количество операторов. Если для ответа на вопрос требуется уточнение у профильных структур, операторы перезванивают позже.

Помимо телефона 122 в Тюменской области работает сайт с информацией о паводковой обстановке паводок72.рф, а также раздел на региональном геопортале.

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# горячая линия , паводок

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