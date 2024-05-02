Круглосуточное патрулирование организовали силовики в паводковых районах Тюменской области

| Фото: глава администрации Ишимского района Сергей Ломовцев | Фото: глава администрации Ишимского района Сергей Ломовцев

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Круглосуточное патрулирование организовали органы права и порядка на подтопляемых территориях Тюменской области. В Ишимском районе дежурство организовали в селах и деревнях, из которых эвакуировали местных жителей.

По информации главы района Сергея Ломовцева, патрулирование населённых пунктов проводится для обеспечения порядка и предотвращения случаев мародерства.

Как сообщили в УМВД Тюменской области, аналогичную работу проводят сотрудники Ялуторовского межмуниципального отдела МВД.

"В связи с прогнозируемым подтоплением некоторые жители Ялуторовского района временно покинули свои дома, заселившись в пункты временного размещения или переехав к родственникам. Правоохранители держат на контроле данную ситуацию, объезжают зоны возможного прихода паводковых вод", - уточнили в силовом ведомстве.

Также в зоне внимания полицейских и защитные сооружения, земляные насыпи, созданные в городе и районе. Сотрудники МВД ориентированы на любую помощь гражданам.