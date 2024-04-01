Пик паводка в Викуловском районе ожидают 5 и 6 мая
Губернатор, 16:20 30 апреля 2024
| Фото: из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора
Пик паводка в Викуловском районе ожидают 5 и 6 мая. Интенсивный рост уровня воды в реке Ишиме наблюдается у с. Викулово 30 апреля, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
"Паводок подходит к селу Викулово. На реке Ишим начался интенсивный подъем уровня воды. За последние сутки прибыло больше метра. На 16 часов уровень составляет 1 тысячу 13 сантиметров", - уточнил глава региона.
При этом, он отметил, что все работы на защитных сооружениях выполнены.