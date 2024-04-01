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Пик паводка в Викуловском районе ожидают 5 и 6 мая

Губернатор, 16:20 30 апреля 2024

из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Пик паводка в Викуловском районе ожидают 5 и 6 мая. Интенсивный рост уровня воды в реке Ишиме наблюдается у с. Викулово 30 апреля, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Паводок подходит к селу Викулово. На реке Ишим начался интенсивный подъем уровня воды. За последние сутки прибыло больше метра. На 16 часов уровень составляет 1 тысячу 13 сантиметров", - уточнил глава региона.

При этом, он отметил, что все работы на защитных сооружениях выполнены.

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# Александр Моор , Викуловский район , паводок

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