Пик паводка в Викуловском районе ожидают 5 и 6 мая

| Фото: из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Пик паводка в Викуловском районе ожидают 5 и 6 мая. Интенсивный рост уровня воды в реке Ишиме наблюдается у с. Викулово 30 апреля, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Паводок подходит к селу Викулово. На реке Ишим начался интенсивный подъем уровня воды. За последние сутки прибыло больше метра. На 16 часов уровень составляет 1 тысячу 13 сантиметров", - уточнил глава региона.

При этом, он отметил, что все работы на защитных сооружениях выполнены.