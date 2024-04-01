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Молодогвардецы помогают укреплять дамбы в Ишиме

Общество, 12:32 30 апреля 2024

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Представители "Молодой гвардии" помогают укреплять дамбы в Ишиме. Трудились они также и в Абатском, и Викуловском районах, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Мы выезжали помогать в Викуловский и Абатский районы. Наши активисты наполняют мешки с песком, укрепляют временные насыпи. Ребята несколько раз выезжали в ночные дежурства. Получилось, что побывали на всех территориях. Везде стараемся помочь, укрепить дамбы", - уточнила Активистка "Молодой гвардии "Единой России" Гюнель Бахышова.

В инфоцентре отметили, что добровольцы и неравнодушные жители во всех районах Тюменской области, которым угрожает паводок, помогают специализированным службам защищать муниципалитеты от воды.

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# Молодая гвардия , паводок

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