Молодогвардецы помогают укреплять дамбы в Ишиме

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Представители "Молодой гвардии" помогают укреплять дамбы в Ишиме. Трудились они также и в Абатском, и Викуловском районах, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Мы выезжали помогать в Викуловский и Абатский районы. Наши активисты наполняют мешки с песком, укрепляют временные насыпи. Ребята несколько раз выезжали в ночные дежурства. Получилось, что побывали на всех территориях. Везде стараемся помочь, укрепить дамбы", - уточнила Активистка "Молодой гвардии "Единой России" Гюнель Бахышова.

В инфоцентре отметили, что добровольцы и неравнодушные жители во всех районах Тюменской области, которым угрожает паводок, помогают специализированным службам защищать муниципалитеты от воды.