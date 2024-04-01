В трех районах Тюменской области идет прирост уровня воды
Общество, 15:20 30 апреля 2024
t-l.ru
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Интенсивный рост уровня воды зафиксировали в Абатском, Упоровском и Викуловском районах 30 апреля. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
"Переместите детей, пенсионеров, маломобильных и больных людей в безопасную зону", - подчеркивается в экстренном сообщении.
Телефон горячей линии по вопросам паводка: 122, кнопка 3.