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В трех районах Тюменской области идет прирост уровня воды

Общество, 15:20 30 апреля 2024

t-l.ru

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Интенсивный рост уровня воды зафиксировали в Абатском, Упоровском и Викуловском районах 30 апреля. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Переместите детей, пенсионеров, маломобильных и больных людей в безопасную зону", - подчеркивается в экстренном сообщении.

Телефон горячей линии по вопросам паводка: 122, кнопка 3.

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