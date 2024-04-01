Сотрудники полиции круглосуточно дежурят на территориях паводка в Тюменской области

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции круглосуточно несут службу на территориях паводка в Тюменской области. В Абатском районе они патрулируют населенные пункты, оказавшиеся в зоне половодья, в том числе и те, где отрезано дорожное сообщение, сообщает УМВД России по Тюменской области.

"Предпринимаются необходимые меры для пресечения фактов хищения имущества и других противоправных деяний", - подчеркнули в ведомстве.

Три дополнительных наряда полка ДПС из Тюмени направлены в Абатский район для помощи в организации движения на автодороге Тюмень – Омск. Автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района рекомендуют водителям большегрузов припарковаться на стоянках на какое-то время.

На 75 км автодороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим - Омск в Ялуторовском районе, вблизи площадки для отдыха грузовых автомобилей сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с водителями большегрузов, следующими транзитом в сторону Абатского района.