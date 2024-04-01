  • 30 апреля 202430.04.2024вторник
  • USD91,7791
    EUR98,0270
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Сотрудники полиции круглосуточно дежурят на территориях паводка в Тюменской области

Общество, 10:48 30 апреля 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции круглосуточно несут службу на территориях паводка в Тюменской области. В Абатском районе они патрулируют населенные пункты, оказавшиеся в зоне половодья, в том числе и те, где отрезано дорожное сообщение, сообщает УМВД России по Тюменской области.

"Предпринимаются необходимые меры для пресечения фактов хищения имущества и других противоправных деяний", - подчеркнули в ведомстве.

Три дополнительных наряда полка ДПС из Тюмени направлены в Абатский район для помощи в организации движения на автодороге Тюмень – Омск. Автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района рекомендуют водителям большегрузов припарковаться на стоянках на какое-то время.

На 75 км автодороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим - Омск в Ялуторовском районе, вблизи площадки для отдыха грузовых автомобилей сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с водителями большегрузов, следующими транзитом в сторону Абатского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , УМВД России по Тюменской области

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 30.04.2024Тюменский эксперт напомнила правила безопасности при открытых окнах
11:10 30.04.2024Пятерых нарушителей запрета на посещение леса выявили в Тюменской области
10:48 30.04.2024Сотрудники полиции круглосуточно дежурят на территориях паводка в Тюменской области
10:37 30.04.2024Уровень воды в реке Ишим у Викулово поднялся на 1,02 м