Моор: уровень воды в реке Ишим достиг исторического максимума – 1 тыс. 215 см

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Уровень воды в р. Ишим достиг исторического максимума – 1 тыс. 215 см - такова ситуация с паводком в Тюменской области на утро 29 апреля. Основное внимание – на федеральной трассе Тюмень - Омск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Вблизи с. Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка. На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон.

"Понимаем, что заторы доставляют неудобства водителям. Поэтому принято решение сделать технологические перерывы. Так мы сможем пропускать большее количество транспорта", - отметил Александр Моор.