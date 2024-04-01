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60 тыс. 400 мешков с песком заготовили в Викуловском районе

Общество, 22:59 27 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

60 тыс. 400 мешков с песком сформировали в Викуловском районе. Жители и добровольцы помогают спасателям в подготовке к паводку.

Подготовительные работы проводятся в Ялуторовске. Глава города Вячеслав Смелик сообщил, что уровень воды в р. Тобол за сутки поднялся на 12 сантиметров. Основные работы по насыпям завершаются, начинается укрепление откосов.

Уровень р. Тобол в с. Упорово составляет 684 см. За состоянием гребня защитной насыпи следят сотрудники МЧС. В с. Коркино Упоровского района уровень воды 868 см, подтоплено 14 приусадебных участков.

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# паводок

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