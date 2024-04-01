Дополнительную насыпь делают у трассы Тюмень — Омск в Абатском районе

| Фото: скриншот видео ИА Тюменская линия | Фото: скриншот видео ИА Тюменская линия

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Отметку в 12 метров преодолела р. Ишим возле с. Абатское. Масса воды давит на федеральную дорогу Тюмень — Омск. Чтобы исключить просачивание под асфальтом, со стороны поймы дорожники делают дополнительную насыпь.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он написал, что насыпь формируют экскаваторы. Погрузчики выравнивают и уплотняют грунт. Сверху спасатели закрывают насыпь пленкой и фиксируют все мешками. Работа идет сразу на трех участках дороги. Всего предстоит пройти около 3 км.