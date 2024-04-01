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Полицейские охраняют общественный порядок в Абатском районе круглосуточно

Общество, 19:03 27 апреля 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции продолжают в круглосуточном режиме нести службу на территории Абатского района. Они патрулируют деревни и села Водолазово, Фирсова, Максимова, Бурдина и другие населенные пункты, с которыми отрезано дорожное сообщение, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

“Полицейские предпринимают меры, направленные на пресечение фактов хищения имущества и других противоправных деяний. Для этих целей также применяются квадракоптеры, которые позволяют производить мониторинг ситуации, в том числе ночью”, – сказали в пресс-службе ведомства.

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В случае необходимости сотрудники полиции оказывают содействие органам местного самоуправления и другим ведомствам, оповещают население о необходимости эвакуации.

Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе в местах, где проводятся отсыпные работы.

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# паводок , патрулирование , полиция

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