7 тыс. предметов первой необходимости доставили жителям Ишимского, Казанского и Упоровского районов

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

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Гуманитарную помощь пострадавшим от паводка доставили в Ишимский, Казанский и Упоровский районы. Более 7 тыс. предметов первой необходимости собрали и доставили представители Тюменского регионального отделения "Ассамблеи народов России".

Это новая мужская, женская и детская одежда и обувь, одеяла, подушки, матрацы, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, игрушки. Также жителям передали детское питание, чай, сахар, гречку, рис, макароны.

Представители регионального отделения "Ассамблеи народов России" побывали в пунктах временного размещения и пообщались с жителями подтопляемых территорий. Руководителям трех местных отделений Ассамблеи переданы в общей сложности 300 тыс. рублей для оказания адресной поддержки нуждающимся, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.