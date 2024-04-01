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7 тыс. предметов первой необходимости доставили жителям Ишимского, Казанского и Упоровского районов

Общество, 21:11 27 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

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Гуманитарную помощь пострадавшим от паводка доставили в Ишимский, Казанский и Упоровский районы. Более 7 тыс. предметов первой необходимости собрали и доставили представители Тюменского регионального отделения "Ассамблеи народов России".

Это новая мужская, женская и детская одежда и обувь, одеяла, подушки, матрацы, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, игрушки. Также жителям передали детское питание, чай, сахар, гречку, рис, макароны.

Представители регионального отделения "Ассамблеи народов России" побывали в пунктах временного размещения и пообщались с жителями подтопляемых территорий. Руководителям трех местных отделений Ассамблеи переданы в общей сложности 300 тыс. рублей для оказания адресной поддержки нуждающимся, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# гуманитарная помощь , паводок

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