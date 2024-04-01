Более 1 тыс. 300 человек эвакуированы из населенных пунктов Абатского района

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Более 1 тыс. 300 человек эвакуированы из населенных пунктов Абатского района, находящихся в зоне вероятного подтопления, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У нас 14 населенных пунктов отрезаны от большой земли, 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают 4 лодочные переправы. Пункты временного размещения развернуты и готовы к приему людей", – рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.

Высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка с. Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Однако в силу естественных фильтрационных процессов возникает риск намокания и сползания тела дамб, отметил глава муниципалитета.