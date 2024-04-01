На трассе Тюмень – Омск ввели ограничения по движению большегрузов

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Ограничения по движению большегрузов ввели на трассе Тюмень – Омск. Это связано с оптимизацией транспортного потока из-за паводковой ситуации, которая сложилась в Абатском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области со ссылкой на "Уралуправтодор".

"Определены временные промежутки для передвижения большегрузов по автодороге Тюмень-Омск на участке с 11 по 376 километры трассы: с 9 до 10 час., с12 до 13 час., с15 до 16 час., с 19 до 20 час. и с 03 до 07 час.", - уточняется в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам до спада половодья ограничить поездки по автодороге Тюмень - Омск через Абатский район.