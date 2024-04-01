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Уровень воды в реке Ишим у Викулово поднялся на 1,02 м

Общество, 10:37 30 апреля 2024

ИИЦ "Красная звезда" | Фото: ИИЦ "Красная звезда"

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На 1,02 м поднялся уровень реки Ишим у с. Викулово за ночь. На 8 часов утра он достиг 9 м 76 см, это пока ниже критической отметки в 10 м.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, для укрепления дамбы и обустройства защитных сооружений с начала апреля был повышен гребень дамбы. Сотни неравнодушных жителей ежедневно формировали мешки с песком.

Напомним, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жителями села. По его словам, все ждут большую воду. Сейчас ситуация под контролем. Все, что запланировано – было выполнено: дамба рассчитана на 12,5 метров, ее нарастили насыпью на 60 см.

Телефон областной горячей линии по вопросам паводка — 122, кнопка 3 (работает круглосуточно).

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# Александр Моор , Викулово , паводок

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10:37 30.04.2024Уровень воды в реке Ишим у Викулово поднялся на 1,02 м