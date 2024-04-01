Сотрудники тюменских противопожарных служб участвуют в борьбе с паводком

| Фото: из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из телеграм-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

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Сотрудники тюменских противопожарных служб участвуют в борьбе с паводком. Они сооружают гидротехнические сооружения и помогают жителям подтопляемых территорий. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Каждый день в зоне паводка общаюсь с сотрудниками противопожарных служб. Они укрепляют дамбы и насыпи, патрулируют, занимаются эвакуацией жителей, доставляют в отрезанные водой деревни продукты", - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что 30 апреля у этих мужественных людей праздник. 375 лет назад была образована пожарная охрана России. Александр Моор поздравил сотрудников службы и высказал от имени всех жителей региона благодарность за труд.