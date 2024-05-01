На 84 см поднялся уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области

На 84 см поднялся уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области 1 мая.

В Абатском, Упоровском и Викуловском районах идет интенсивный рост воды. На федеральной трассе Тюмень - Омск, проходящей через Абатский район, затруднено движение.

"В направлении г. Омск с км 351 по км 360, местами наблюдаются затруднения в связи с дорожными работами по укреплению дамбы, большим транспортным потоком и реверсивным движением", - сообщает Уралуправтодор.

Движение регулируется экипажами ГИБДД.

На гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное дежурство. Окарауливают дамбу сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийском округу - Югре.

"При подготовке паводку в Викулово нарастили гребень дамбы, дополнительно укрепили гидросооружения мешками с песком. На защиту села помимо профильных служб встали сотни неравнодушных жителей, добровольцы из других муниципалитетов", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Уровень реки Ишим возле села Абатское на утро составил уже 12 м 28 см.

"Это очередной рекорд. В Казанском районе фиксируем стабильный минус. В городе Ишим вода прибывает.Паводок сместился к селу Викулово. Максимум здесь ожидаем 8-9 мая", - отметил глава региона, который находится на месте событий.