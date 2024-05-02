Реверсивный режим введён на трассе в Абатском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В реверсивном режиме осуществляется движение по федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе. Автоинспекторы формируют колонны транспорта и пропускают его через участок реверса, регулируя движение вручную.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке федеральной автодороги в районе с. Абатского уровень воды поднялся на 60 см выше уровня проезжей части трассы. Ночью работала дорожная техника, задействованная на отсыпке дамбы и двигался транзитный поток.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для оказания помощи в формировании транспортных колонн на 303-м км федеральной трассы дополнительно задействован наряд ДПС отдела Госавтоинспекции.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области