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Реверсивный режим введён на трассе в Абатском районе

Общество, 10:59 02 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В реверсивном режиме осуществляется движение по федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе. Автоинспекторы формируют колонны транспорта и пропускают его через участок реверса, регулируя движение вручную.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке федеральной автодороги в районе с. Абатского уровень воды поднялся на 60 см выше уровня проезжей части трассы. Ночью работала дорожная техника, задействованная на отсыпке дамбы и двигался транзитный поток.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для оказания помощи в формировании транспортных колонн на 303-м км федеральной трассы дополнительно задействован наряд ДПС отдела Госавтоинспекции.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Абатский район , Госавтоинспекция Тюменской области

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