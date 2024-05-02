Около 18 500 автомобилей пропустили автоинспекторы в Абатском районе за выходные

| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Около 18 тыс. 500 автомобилей пропустили за четыре выходных дня сотрудники Госавтоинспекции через участок федеральной автодороги Тюмень – Омск в Абатском районе, которому угрожает подтопление, сообщает информационный центр правительства региона.

Дальнобойщик Николай Муравьев, следующий из Новосибирска в Челябинск, сказал, что вода подошла очень близко, но насыпь ее сдерживает. “Движение проходит организованно, в реверсивном режиме. Установлено ограничение скорости, все едут потихонечку. Сотрудники ДПС пропускают транспорт и оказывают водителям помощь", – добавил он.

В настоящее время движение в продолжается в реверсивном режиме.

Видео управления ГИБДД Тюменской области