Моор: моторные лодки - сейчас самый востребованный транспорт в Викуловском районе
Губернатор, 20:50 03 мая 2024
| Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора
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Моторные лодки - самый востребованный транспорт в Викуловском районе, где сейчас зафиксирован рекордный подъем реки Ишим. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Лодки помогают перемещаться из отрезанных паводком населенных пунктов в райцентр. Пока на территории действуют 5 переправ.
"Побывал на одной из них. Местные жители обратились с просьбой увеличить количество лодок и изменить расписание автобусов. Прямо на месте решили проблему" - поделился глава региона.