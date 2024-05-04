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Моор: моторные лодки - сейчас самый востребованный транспорт в Викуловском районе

Губернатор, 20:50 03 мая 2024

скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

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Моторные лодки - самый востребованный транспорт в Викуловском районе, где сейчас зафиксирован рекордный подъем реки Ишим. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Лодки помогают перемещаться из отрезанных паводком населенных пунктов в райцентр. Пока на территории действуют 5 переправ.

"Побывал на одной из них. Местные жители обратились с просьбой увеличить количество лодок и изменить расписание автобусов. Прямо на месте решили проблему" - поделился глава региона.

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# Викуловский район , паводок , переправа

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