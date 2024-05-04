Ситуация на трассе в Абатском районе осложнилась из-за большого транспортного потока

| Фото: Telegram-канал главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: Telegram-канал главы Абатского района Игоря Васильева

Ситуация на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском районе осложнилась из-за большого транспортного потока.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, затруднено движение в сторону столицы региона на участке с 372 по 362 км.

Инспекторы просят заранее планировать поездки. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Параллельно с потоком транспорта идет постоянное движение дорожной техники.

Глава Абатского района Игорь Васильев отметил в своей Telegram-канале, 3 мая уровень воды р. Ишим на гидромерном посту с. Абатское держится на отметке 1 тыс.236 см. (превышая исторический максимум паводка 2017 г. на 88 см).

"Перепад высот воды перед мостом и за мостом федеральной дороги составляет 105 см. Колоссальное давление вода оказывает на временную дамбу. Усилившийся ветер нагоняет волну, постоянно разрушая насыпь. Имеет место дренаж воды через тело гидротехнических сооружений и временных насыпей. С Евгением Мурадовым, директором Тюменского филиала "Уралуправтодора" оценили ситуацию на федералке, с нами постоянно Сергей Шустов, заместитель губернатора региона. Ситуация очень напряжённая. Дорожники и сотрудники МЧС доблестно ведут борьбу со стихией в Абатском, Ощепково и в Конёво. Необходимо продолжить работы в Абатском на АБЗ по наполнению мешков с песком, все кто может, подключайтесь! В Ощепково звучат звуковые сирены "Внимание - всем!", жителям зоны затопления в Ощепково необходимо эвакуироваться в безопасные места или ПВР", - подчеркнул Игорь Васильев.