На участке трассы Тюмень – Омск в Абатском районе затруднено движение
Общество, 13:35 05 мая 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Далее в сюжете В Викуловском районе действуют шесть лодочных переправ
Движение в сторону областного центра затруднено на участке с 360 по 364 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. В настоящее время здесь проводятся дорожные работы по укреплению дамбы, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоки транспорта в реверсивном режиме, стараясь избежать пробок с обоих направлений. Водителям рекомендуют отложить поездки через Абатский район до улучшения паводковой ситуации.