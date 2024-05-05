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На участке трассы Тюмень – Омск в Абатском районе затруднено движение

Общество, 13:35 05 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Движение в сторону областного центра затруднено на участке с 360 по 364 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. В настоящее время здесь проводятся дорожные работы по укреплению дамбы, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоки транспорта в реверсивном режиме, стараясь избежать пробок с обоих направлений. Водителям рекомендуют отложить поездки через Абатский район до улучшения паводковой ситуации.

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# ГИБДД Тюменской области , паводок , реверсивное движение , федеральная трасса

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