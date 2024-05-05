На участке трассы Тюмень – Омск в Абатском районе затруднено движение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Движение в сторону областного центра затруднено на участке с 360 по 364 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. В настоящее время здесь проводятся дорожные работы по укреплению дамбы, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют потоки транспорта в реверсивном режиме, стараясь избежать пробок с обоих направлений. Водителям рекомендуют отложить поездки через Абатский район до улучшения паводковой ситуации.